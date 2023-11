Salerno: “Superbonus 110%-tutta la verità", si presenta a Salerno il libro di Santillo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per la presentazione a Salerno del libro dal titolo "Superbonus 100% - Tutta la verità", scritto dal deputato Agostino Santillo, Coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Movimento 5 Stelle. Giovedì 16 Novembre 2023, alle ore 18:00, presso il suggestivo Convento dei Cappuccini nella Sala Molinari, si terrà l'attesa presentazione. L'evento sarà moderato dall'ex senatore M5S Andrea Cioffi e vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Raffaele Tarateta, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno; Gennaro Saiello Consigliere Regionale M5S; Virginia Villani Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno; Arturo Cosenza De Lauro Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Salerno; Claudia Pecoraro e Catello Lambiase consiglieri comunali M5S Salerno.

“Il Superbonus, definito "il volano economico ed occupazionale più virtuoso dal dopoguerra ad oggi", sarà analizzato nei suoi dettagli, con una riflessione approfondita sulla sua importanza nell'economia e nel settore edilizio del paese. Santillo illustrerà la storia dietro questa misura che ha reso possibile realizzare lavori edili mirati a tutelare l'ambiente, migliorare il decoro urbano e rendere più sicure le abitazioni in caso di eventi sismici. Tuttavia, non tutti condividono questa prospettiva. Il governo Meloni ha annunciato interventi sul Superbonus, definendolo "un disastro" e "la più grande truffa ai danni dello Stato". Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che "i lavori devono essere completati entro la fine dell'anno per beneficiare dello sconto in fattura". Virginia Villani e Arturo Cosenza De Lauro, rappresentanti del Movimento 5 Stelle, rispondono affermando che il Superbonus è cruciale e spiegano perché è fondamentale ripristinarlo al più presto, con i miglioramenti suggeriti dall'esperienza della prima fase di attuazione”.

L'evento si preannuncia come un'occasione unica per comprendere a fondo il Superbonus e per ascoltare le diverse prospettive che circondano questa misura fondamentale per l'ambiente e l'economia del nostro paese