“Salernum”: il Comune pubblica il bando per realizzare il Distretto Urbano del Commercio

Pubblicata la manifestazione d’interesse per la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio “Salernum”. Il Comune, infatti, mira a dar vita a “entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva”, come si legge sull’avviso.

Prossimo step, la definizione di un programma di interventi finalizzato ad incrementare l’attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dell’economia locale.