"È San Marzano solo se è DOP”, il Consorzio di tutela fa tappa al Cibus di Parma

Prosegue la campagna di promozione e sensibilizzazione promossa dal Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP. Dopo Tuttofood (Milano), Alimentaria (Barcellona) e il Salone della Dieta Mediterranea (Capaccio-Paestum), è la volta del Cibus di Parma dove, dal 7 al 10 maggio nel padiglione 5 (stand N049), Il presidente Tommaso Romano e le aziende associate al Consorzio incontreranno buyers e addetti ai lavori per promuovere il pomodoro pelato attraverso lo slogan “È San Marzano solo se è DOP”.

“La nostra attività – spiega Romano - è essenziale per aiutare il mercato a identificare correttamente una delle produzioni maggiormente identificative del territorio campano e italiano, precisandone e specificandone le caratteristiche, prevenendo contraffazioni e speculazioni e posizionando al meglio un prodotto sempre più richiesto dai consumatori di tutto il mondo”. Del resto, come emerge dalla ricerca “Conoscenza e percezione di valore delle denominazioni DOP e IGP tra i consumatori in Italia” realizzata da Luiss Business School, con il supporto di Amazon, presentata lo scorso marzo, sebbene le denominazioni DOP/IGP rappresentino un riconoscimento significativo di autenticità (81%) e di qualità superiore (69%) per la maggioranza dei consumatori, gli stessi, più dei due terzi, ritengono che siano proprio questi prodotti i più esposti al problema della contraffazione, individuando nei produttori e nei consorzi di tutela, oltre che le forze dell’ordine, la distribuzione organizzata e le associazioni dei consumatori, i principali attori deputati a contrastare il fenomeno.

“Per questo motivo – conclude il presidente – siamo fortemente impegnati nell’informare e sensibilizzare tutti gli attori della filiera alimentare aiutandoli a conoscere e a riconoscere il nostro prodotto. Gli appuntamenti fieristici, in tal senso, ci danno l’opportunità d’incontrare di persona la distribuzione organizzata e a fornire tutte le informazioni necessarie a commercializzare al meglio il San Marzano DOP”.