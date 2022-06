Fondi PNRR: concessi 800mila euro per Sapri, l'annuncio del sindaco

"Continuano le belle notizie per la nostra Città": lo ha annunciato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. "Il Comune di Sapri, a seguito della propria candidatura ai bandi del Ministero, risulta assegnatario di oltre 800.000 euro di finanziamento a valere sui fondi PNRR per la progettazione di tre interventi fondamentali per lo sviluppo di Sapri", ha fatto sapere il primo cittadino.

I dettagli

Prevista, dunque, la riqualificazione del waterfront sul lungomare con contributo concesso di 232.676,40 euro, quella dell’aggregato edilizio Località Pali con 166.509,20 euro e quella del nucleo ed impianto storico, con un contributo di 413.838,38 euro.