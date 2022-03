Sciopero degli autostrasportatori: anche i salernitani corrono a fare scorte al supermercato

Corsa nei supermercati nel nostro territorio. Per lo sciopero nazionale degli autotrasportatori contro il caro carburante annunciato per l'inizio della prossima settimana, infatti, anche i salernitani stanno facendo scorta di vari generi alimentari, temendo un mancato approvvigionamento di merci.

I prodotti a ruba

Farina, pasta, olio e pelati a ruba, in particolare, in diversi market in città. Un clima che rievoca l'inizio dell'emergenza Covid e la paura che aleggiava per i rischi di chiusura delle attività commerciali.