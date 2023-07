Saracinesce alzate fino alle 23, in ogni giovedì dell'estate, a Salerno. Inizia da domani, 6 luglio, "Sere d'estate", l'iniziativa di ConfCommercio che, fino al 21 settembre, propone a cittadini e turisti occasioni di shopping al chiarore di luna presso diversi negozi sul Corso Vittorio Emanuele e in Via dei Mercati.

Per conoscere i negozi aderenti all'iniziativa>>>Clicca qui