Festival del Metaverso 2023, Smet presente con il Ceo Domenico De Rosa

Il gruppo SMET, con il suo CEO Domenico De Rosa, è stato presente alla seconda edizione del Festival del Metaverso. Proprio De Rosa è stato l’unico imprenditore del settore della logistica ad essere invitato come speaker per questa seconda edizione della manifestazione organizzata dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), promosso in collaborazione con il supporto del Parlamento Europeo e una lunga serie di partner privati e istituzionali.

Il festival, con i suoi 50 speaker e le sue 10 aree tematiche, è stato epicentro per due giorni del dibattito sullo sviluppo e integrazione della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale nei più svariati ambiti della vita economica, sociale e politica del Paese.



Quello di De Rosa è stato l’intervento chiave nel dibattito “Digital transformation e future mobility: opportunità e investimenti tra VR e AI”. Il CEO di Smet, intervistato dal direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca, ha affermato che il Festival del Metaverso è “Un evento che è riuscito a coinvolgere realtà importanti, per condividere e fare networking sulle nuove tecnologie, sempre al fine di massimizzare le loro infinite opportunità, minimizzando i rischi. Le realtà virtuali e il metaverso, come l’intelligenza artificiale, non sono solo una sfida tecnologica anche per le imprese, ma la grande possibilità di ridurre costi e tempi: il tutto con chiari vantaggi di sostenibilità. Le applicazioni per il futuro della mobilità sostenibile sono declinabili in moltissimi ambiti, dai servizi, alla governance, fino quindi alla sostenibilità e all’efficienza”.

Nel corso del suo intervento, De Rosa ha sottolineato l'importanza dello sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale come uno dei pilastri fondamentali per ottimizzare la mobilità sostenibile. De Rosa ha così esaminato il rapporto tra digitalizzazione e intelligenza artificiale, sottolineando come questi due fattori, quando combinati, stiano trasformando radicalmente il modo in cui le imprese operano e utilizzano i dati. La digitalizzazione fornisce dati essenziali per alimentare l'IA, che a sua volta migliora l'efficienza e l'innovazione dei processi di digitalizzazione, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione dei costi e dei tempi. Secondo De Rosa, questa rivoluzione è già in atto e deve essere affrontata con attenzione e in conformità con regolamenti globalmente riconosciuti.

De Rosa si è focalizzato anche sul legame - sia temporale che di ambito di applicazione - che unisce lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a quello della transizione ecologica ed economica. “Il futuro tecnologico dei Metaversi coincide temporalmente con le rivoluzioni già in atto dovute alla transizione energetica e alla digitalizzazione dei processi. Si tratta di sfide ad alta valenza per il futuro, da approcciare con regolamenti riconosciuti a livello globale che siano da ostacolo a tutti gli abusi possibili e, soprattutto da parte dell’UE, con scelte realistiche e non ispirate alla pericolosa demagogia ideologica”.



Nel corso di questo seconda edizione del Festival del Metaverso il gruppo SMET, guidata da Domenico De Rosa, si conferma come impresa pioniera nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, dimostrando un impegno costante nella creazione di un futuro sostenibile e responsabile, dove il progresso tecnologico sia legato indissolubilmente allo sviluppo umano e a una visione positiva di società. Il contributo di Domenico De Rosa al Festival del Metaverso 2023 e le sue prospettive sul futuro della digitalizzazione e dell'IA sono state ben accolte dal pubblico presente, che ha avuto modo di ascoltare l’intervento e apprezzare la lucidità delle analisi effettuate.