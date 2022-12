Nocera Superiore: aiuti ai disabili prorogati al 16 gennaio, tutte le informazioni

Prorogato al 16 gennaio il termine di scadenza per la ricezione delle domande relative all’Avviso Pubblico per l’attivazione di progetti “Dopo di Noi” riservato alle persone con disabilità senza il necessario supporto familiare ex Legge 22 giugno 2016, n. 112. “Dopo di Noi” è il termine col quale i genitori di persone con disabilità indicano il periodo che seguirà alla loro dipartita, quando il congiunto disabile non potrà più contare sull’assistenza da parte dei suoi familiari.

Le informazioni

L'articolo 3 della legge istituisce il Fondo per il “Dopo di Noi” per promuovere percorsi programmati di accompagnamento verso l’uscita dal nucleo familiare e progetti che possano prevedere modalità di co-housing o altre forme di domiciliarità. Anche il Comune di Nocera Superiore, attraverso il Piano di Zona, ha previsto misure in tal senso: per farne richiesta è possibile inoltrare istanza entro il prossimo 16 gennaio. L’avviso completo di ogni informazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.