“Spesa Amica – Vicino a te”: al via l'iniziativa della Centrale del Latte di Salerno

La Centrale del Latte di Salerno, realtà storica nel comparto del latte fresco del territorio salernitano, è da sempre vissuta dai consumatori come Istituzione della provincia. Con tali premesse, sulla scia dell’Iniziativa governativa “Carrello tricolore”, attiverà per tutto il mese di dicembre l’iniziativa “Spesa Amica – Vicino a te”: un taglio prezzo al pubblico su alcuni prodotti compreso fra il 5% ed il 15%, dal latte fresco a quello uht, dalle uova al burro, dagli yogurt alle insalate, dalla pasta fresca a tanti altri prodotti a marchio. Le referenze selezionate presenteranno sulle confezioni il bollino identificativo dell’iniziativa:

“Spesa Amica”

“Spesa Amica” rappresenta un piccolo gesto per venire incontro alle esigenze dei propri consumatori e che rimarca il ruolo di azienda “sociale”, da sempre legata al suo territorio. Ma non finisce qui. Da dicembre partirà la nuova campagna regali 2023/2024 “Ogni giorno un Regalo”; una nuova collezione, con svariate categorie e premi di prestigio per chi continua a scegliere da oltre 90 anni “Il Nostro” latte fresco, proveniente esclusivamente dalle fattorie della Provincia di Salerno. Le iniziative verranno presentate giovedì 30 novembre 2023, alle ore 09.30, presso la Sala Via Lattea della Centrale del Latte di Salerno, dal Coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia S.p.A. Diego de Martino. Per informazioni: Centralelatte.sa.it