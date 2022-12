Festività natalizie: le famiglie salernitane spenderanno circa 314 milioni di euro

Spenderanno circa 314 milioni di euro per le festività natalizie, quest'anno, le famiglie di Salerno e provincia. E' quanto emerso dall’indagine curata dal Centro studi FeNAILP. Nel nostro territorio, secondo le stime, saranno spesi 298 milioni di euro per servizi e prodotti tipici del Natale: un dato che rappresenta poco più della metà di quello regionale che si attesta complessivamente a 638 milioni. Dei 314 milioni di euro che verranno spesi in provincia di Salerno, 236 milioni saranno in prodotti alimentari e bevande.

Il commento

"Dall’analisi elaborata dal nostro Centro Studi- ha detto il presidente Sabato Pecoraro - è emerso come e quanto, le festività natalizie siano importanti per l’intero settore mercantile, da sempre traino fondamentale dell’economia della nostra provincia. Desidero ricordare, continua il Presidente Pecoraro, la campagna che la nostra Federazione Usa la Testa compra nella Tua città sta portando avanti con un solo comune denominatore, quello di favorire il rilancio dei negozi di vicinato e delle attività artigianali. Proprio queste ultime, rivestono un ruolo fondamentale nella nostra indagine, basti pensare che un addetto su tre lavora in settori collegati a prodotti e servizi natalizi. Dai dati, infatti, emerge chiaramente quanto le festività natalizie siano importanti per gli artigiani. Il peso sul totale dell’artigianato degli addetti impegnati in prodotti e servizi tipici del Natale è pari al 37,4% nel salernitano (57/ma posizione in Italia). In Campania il dato è pari al 42,4%, dato superiore alla media nazionale (34,8%)".

L'appello di Pecoraro