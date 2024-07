Sport amatoriali per disabili: al via i contributi economici per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi

Al via gli interventi per favorire l’acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita. L'Asl di Salerno infatti ha pubblicato un avviso per il riconoscimento di contributi economici per l'acquisto dei dispositivi medici funzionali al superamento delle limitazioni motorie della persona disabile in grado di praticare attività sportive amatoriali individuali e al raggiungimento/miglioramento delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e sportiva.

Elenco delle protesi e degli ausili e domanda di partecipazione

L’elenco dei delle protesi e degli ausili erogabili e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito aziendale, sulla home page alla sezione “Notizie” e nella pagina “Riabilitazione e protesica” dello stesso sito, dove possono essere facilmente consultati e scaricati.

Requisiti

Possono partecipare all’avviso i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- residenti nella Asl di Salerno;

- amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi;

- invalidi civili o in attesa di riconoscimento, se maggiorenni;

- in fascia di età compresa tra i 10 (dieci) e i 64 (sessantaquattro) anni compresi;

- praticanti, o in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali come atte-stato da certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico-motorie sportive, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dipendente/convenzionato con il sistema sani-tario nazionale o iscritto nell’elenco regionale dei professionisti abilitati con il sistema sanita-rio nazionale utilizzando il modulo “Schema per certificazione medico-sportiva” allegato all’avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslsalerno.it alla sezioni e pagine sopra indicate.;

Le richieste specialistiche e il ticket seguono, pertanto, la procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente ed applicabile in materia. Ogni possibile beneficiario può richiedere un solo dispositivo medico oggetto del bando. In caso di ampu-tazione bilaterale di arto, è possibile richiedere due componenti protesici nell’ambito della stessa forni-tura.

Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata dall’interessato mediante l’apposita modulistica, pubblicata sul sito www.aslsalerno.it alla sezione “Notizie” e nella pagina “Riabilitazione e protesica” dello stesso sito, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: certificato del medico dello sport – redatto utilizzando lo schema allegato al bando, e modello ISEE 2024.

Le domande di partecipazione, a partire dalle ore 8.00 del 18/07/2024, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ds60@pec.aslsalerno.it oppure racc. a/r all’indirizzo: Distretto Sanitario n. 60 ASL Salerno, via Salvatore Giordano Nocera Inferiore, n.7 – CAP 84014, Salerno, oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio: U.O. Disabilità Riabilitazione e Protesica, via Salvatore Giordano n. 7, CAP 84014, Nocera Inferiore, Salerno, dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00. Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 23.59 del 18/09/2024. L’esito dell’istruttoria sarà pubblicato sul sito aziendale e contestualmente verranno fornite le indica-zioni per accedere a visita con medico specialista per la prescrizione del dispositivo.