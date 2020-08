Sportelli Unici Comunali: la Regione istituisce il Centro di Competenza Surap

Semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione la Regione Campania: questo l'obiettivo dell'istitizione del “Centro di competenza regionale a supporto delle attività del SURAP” per la standardizzazione delle procedure amministrative trattate dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive Comunali (SUAP). Il Centro di Competenza regionale è costituito dal SURAP (Sportello Unico Attività produttive regionale), che ha anche la funzione di coordinamento, da Unioncamere Campania e dal Formez. Ovviamente, a seconda delle materie trattate, è prevista al Tavolo la partecipazione dei rappresentanti delle Direzioni Generali regionali e della Fondazione IFEL.

In particolare, il Centro di Competenza regionale provvederà al monitoraggio e supporto ai SUAP comunali riguardo l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie e l’adozione della modulistica unificata e standardizzata, all’assistenza ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento, alla assistenza e consulenza a cittadini e imprese in merito alle opportunità localizzative esistenti ed in programma. E, ancora alla redazione di specifiche proposte di semplificazione su materie e settori riguardanti i procedimenti che fanno capo ai SUAP.

Parla l'assessore Antonio Marchiello