Stagione crocieristica 2022 a Salerno: la presentazione alla stazione marittima

Verrà presentata il 14 marzo alle ore 12, presso la Stazione Marittima di Salerno, la stagione crocieristica 2022. Già dal prossimo 21 marzo Salerno è pronta ad accogliere l’arrivo di due navi contemporaneamente: la tedesca Mein Schiff 6 della Tui Cruises e la Spirit of Discovery dell’inglese Saga. Prime navi, queste, di un fitto calendario che porterà in città 70mila passeggeri. La scelta di alcune compagnie di crociera appartenenti al segmento luxury, quali Regent Seven Sea e Oceania del gruppo Norwegian Cruise Line Holding, di includere Salerno nel loro itinerario è un'opportunità che la nostra città intende cogliere al meglio, con l'obiettivo di creare una "Salerno Experience", alias meta del turismo di lusso.

Gli interventi

Ad intervenire, lunedì, il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, il vice presidente della Camera di Commercio Giuseppe Gallo, il presidente di Salerno Terminal Passeggeri Giuseppe Amoruso, l'amministratore delegayo Ati Salerno Stazione Marittima Orazio De Nigris, mentre le conclusioni sono affidate all’onorevole Piero De Luca, vicecapogruppo del PD alla Camera dei Deputati.