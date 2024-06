Confesercenti Salerno: "Città d’arte in overtourism e destinazioni periferiche in calo. L’estate che non decolla"

"Città d’arte in overtourism, destinazioni periferiche in calo. L’Estate che non decolla". E’ quanto sostiene il presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, che parla di una stagione turistica che premia, come da previsioni, le città d’arte, ma non le zone periferiche della provincia salernitana.

Il primo bilancio

Esposito entra nel merito e spiega: "Strana stagione turistica quella che si sta svolgendo lungo la nostra meravigliosa provincia. Le aspettative alte anzi altissime hanno premiato sin ora, come nelle previsioni, soltanto le città d’arte le nostre metropoli con Napoli in primis ritornata al cosiddetto overtourism a livelli impressionanti.Ma basta spostarsi un po’ nelle nostre aree periferiche lontane dalla città e quindi nel nostro caso Salerno e si assiste ad uno spettacolo desolante certificato soprattutto dalle spiagge, pluripremiate, che durante la settimana con giornate strepitose, bellissime, calde ma quasi ovunque vuote.Passeggi serali senza il cosiddetto pienone tranne per le rare giornate di caldo e meteo confortevole legato ai fine settimana che sin qui sono stati davvero pochi, attività commerciali che devono lavorare con il Turismo di prossimità che se può ovviamente risparmia, andamento in linea con la precaria economia Italiana.Manca la fetta di turismo internazionale è questa l’analisi certificata da Confesercenti provinciale di Salerno, laddove vi è la necessità sempre più impellente di aumentare i flussi dall’ estero che siano flussi costanti e importanti e non soltanto gite escursionistiche che si esauriscono nell’arco di 24 ore".

Le maggiori criticità nel Cilento costiero e Golfo di Policastro che si attendevano un inizio stagionale migliore, ma paradossale è ad esempio il caso di Ischia che nonostante la campagna promozionale targata Regione Campania - ricorderete il video con Gassmann - stenta a decollare almeno nelle giornate settimanali non legate al weekend. "È una stagione turistica anomala - continua il numero uno di Confesercenti Salerno - fino a questo punto dichiara il numero uno di Confesercenti Raffaele Esposito, il trend dei soggiorni richiesti resta positivo per i periodi clou, sono ripartiti i flussi turistici verso l’ estero che nonostante le tensioni internazionali sembrano aver riconquistato la fiducia degli italiani, ma questo inizio di stagione lento per molte nostre destinazione provinciali deve fare riflettere bisogna assolutamente porre in essere una strategia comune e di area vasta senza snaturare le identità locali per favorire i flussi dall’ estero quanto prima. Oggi sappiamo i vettori e le rotte che interessano lo scalo aeroportuale salernitano e quindi non avremo più l’alibi della impossibilità di promuovere all’estero la nostra meravigliosa area vasta ovvero Salerno e la sua Provincia. Noi di Confesercenti stiamo lavorando in maniera inclusiva con altre grandi realtà provinciali per realizzare un grande soggetto che si occuperà della promozione su una strategia che gli esperti stanno elaborando per le nostre imprese anche in ambito camerale".

Gli obiettivi di Esposito: