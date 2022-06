Idee e giovani, un successo l'evento "Techstars Startup Weekend 2022"

Un evento di 54 ore dedicato a designers, sviluppatori, marketers ed appassionati di startup che desiderano condividere idee, formare team e lanciare le loro proposte d’impresa. Nell'anno del ritorno “in presenza” dopo la scorsa edizione full digital, a causa dell’emergenza Covid, aziende e professionisti provenienti dall’intero territorio nazionale hanno voluto far sentire la propria vicinanza al territorio immergendosi in prima persona in un evento che rappresenta senza dubbio l’ecosistema ideale per supportare l’innovazione nel contesto salernitano.

Il bilancio

Startup Weekend Salerno 2022, arrivato ormai alla sua quinta edizione nel salernitano, si propone di dare la possibilità ai giovani di esprimere e provare a realizzare le proprie idee, di essere la pietra miliare dell’innovazione con focus sul territorio salernitano anche grazie al supporto degli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento e che hanno dimostrato, tramite il loro contributo, come è possibile sviluppare startup fino a diventare eccellenze full digital italiane.“Startup Weekend è un impegno che nasce dalla volontà di creare valore per il territorio. Siamo felici della risonanza avuta e della partecipazione numerosa dei cittadini che sentono la vocazione di diventare imprenditori” spiega il Lead Organizer dell’evento, Gerardo Sabarese, che aggiunge: “Pillole di formazione, brain-storming e duro lavoro hanno caratterizzato queste 54 ore che porteranno allo sviluppo di un'idea che speriamo possa diventare realtà”.

Anche il Comune di Salerno ha sposato l’importante iniziativa di promozione territoriale rivolta all’imprenditorialità giovanile: "Le imprese giovanili e le startup sono le protagoniste del mercato del lavoro e della trasformazione digitale del nostro Paese. I giovani ed il mondo del lavoro sono il binomio vincente per guardare al futuro con fiducia. Mi congratulo con la bellissima manifestazione organizzata dai giovani di Startup Weekend Salerno" ha commentato il vicesindaco Paky Memoli, in presenza all’evento nella giornata dedicata alla premiazione dei progetti vincitori.

Lo sguardo al futuro

L’attenzione sui giovani è una priorità quotidiana e questi eventi rappresentano un necessario punto di congiunzione tra istituzioni e imprenditorialità giovanile. Pensiero condiviso anche da Luigi Bisogno, presidente di Donation Italia e Cisl Giovani Salerno: “Salerno e i giovani di questa città hanno sempre più bisogno di questi momenti importanti per la promozione e la crescita del territorio. Organizzeremo ulteriori incontri affinché eventi di questa portata possano coinvolgere tutte le parti sociali partendo principalmente dal mondo scolastico”. E conclude con i ringraziamenti per tutti i ragazzi che a titolo di volontari hanno preso parte all’organizzazione dell’evento “Ringrazio vivamente il grande team di Startup Weekend Salerno per questi tre giorni all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo del territorio”.