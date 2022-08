Strategia Nazionale Area Interna “Vallo di Diano”: la manifestazione di interesse

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con riferimento alle attività del Progetto “Ag. I. Re. Agricoltura Innovativa e Resiliente”, a valere sulla misura 16.7.1 del PSR Campania 2014-2020, si comunica che per l’attuazione della fase B), relativa alla “realizzazione degli investimenti” per la creazione di una filiera cerealicola , è necessario procedere con la costituzione di una nuova ATS, in cui confluiranno sia le aziende produttrici, di trasformazione e di distribuzione già aderenti alla precedente ATS, sia le nuove aziende.

A questo proposito è stata pubblicata sul sito della Comunità Montana Vallo di Diano www.montvaldiano.it l' Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, la Manifestazione in uno con tutti gli allegati richiesti dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Agosto 2022, alla Comunità Montana Vallo di Diano esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzoposta@pec.montvaldiano.it, avente ad oggetto“PSR 2014 - 2020: Attuazione della tipologia di intervento 16.7.1–fase B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. L’attuazione dovrà prevedere la realizzazione di investimenti aventi caratteristiche assimilabili a specifiche Tipologie di intervento (T.I.) del PSR, come di seguito indicate:

Linee di Intervento Tipologia del PSR 2014-2020 corrispondente sono:

3.1.1: Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità;

3.2.1: Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori;

4.1.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole;

4.2.1.: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali;

4.4.1: Prevenzione dei danni da fauna;

4.4.2: Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario;

6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

10.2.1: Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità.

I progetti di investimento dovranno essere elaborati nel rispetto delle disposizioni dettate dai corrispondenti bandi del PSR vigenti al momento dell’attuazione della prima fase della t.i. 16.7.1.(Azione A)