Ferrante (Mit): "Il Sud traina la crescita, decontribuzione nuovo boost"

“Anche l’Istat conferma che il Sud è tornato a correre. L’incremento del Pil e dell’occupazione nel Mezzogiorno, rispettivamente pari all’1,3% e al 2,5% nel 2023, rappresentano il risultato delle politiche che abbiamo messo in campo per lo sviluppo e il superamento dei divari territoriali. Con il nostro Governo, il Sud traina la crescita raggiungendo cifre superiori alla media nazionale. È la miglior risposta a chi difende l’immobilismo, la conservazione dello status quo e l’assistenzialismo. La proroga della Decontribuzione al Mezzogiorno per tutto il 2024 ottenuta dall’Italia darà un ulteriore boost alla ripresa e dimostra, con i fatti, quanto il Sud sia centrale nell’azione di questo Esecutivo”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.