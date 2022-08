Supermercati a marchio Etè, spunta un possibile spiraglio per i lavoratori grazie a Marzullo

Spiraglio di salvezza per i lavoratori dei supermercati Medacarni, a Salerno. Dopo la chiusura di tre punti vendita, quello di via San Leonardo, via Eugenio Caterina e via Posidonia, spunta una speranza di ripresa con Pasquale Marzullo, titolare di oltre 20 supermercati a marchio Etè e Marzullo, che nei giorni scorsi ha annunciato di voler provare ad aprire un tavolo delle trattative con la Cisal provinciale.

La dichiarazione

"Sono disponibile ad una ipotetica operazione che sia finalizzata alla salvaguardia dei posti di lavoro, se dovessero esserci i presupposti e le condizioni”, ha detto Pasquale Marzullo a Le Cronache. Attenzione puntata sulla delicata vicenda sindacale.