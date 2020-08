Assistenza esenzione e riduzione Tari: convenzione tra Comune di Salerno, Patronati e Caf

Aumenta l’offerta dei servizi di prossimità alla cittadinanza, in particolare per le fasce sociali più deboli, e per semplificare la presentazione di istanze che necessitano di documentazione fiscale (modello 730 - certificazione Isee - modello DSU) è stata stipulata una apposita convenzione con i Patronati e Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) della città contenuti nella tabella presente nel file word allegato.

I servizi

I Patronati e C.A.F. indicati, senza oneri per i contribuenti, forniranno assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione delle istanze di riduzione o esenzione dalla Tassa sui Rifiuti (Tari) oltre che nel disbrigo di ogni altra pratica tributaria che richieda una certificazione Isee o la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per i cittadini in condizioni di particolare disagio. Il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 luglio 2020 ha differito le scadenze per il pagamento della Tari 2020, e quindi è possibile pagarla in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 oppure in tre rate uguali con le seguenti scadenze: I rata entro il 31 ottobre 2020; II rata entro il 30 novembre 2020; III rata entro il 31 dicembre 2020; Inoltre, ha approvato i nuovi requisiti per beneficiare dell’esenzione o della riduzione della Tari, fissando al 15 settembre 2020 la scadenza per la presentazione della relativa istanza.