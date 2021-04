Tari per i commercianti: ad Agropoli ridotte le tariffe

Ridotta la Tari per venire incontro ai commercianti, ad Agropoli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, per la grave crisi economica determinata dal Covid-19, ha ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, in particolar modo gli esercizi commerciali maggiormente colpiti a causa della chiusura forzata, rivedendo al ribasso le tariffe. Le agevolazioni prevedono una riduzione della tariffa, pari al 50% per quelle attività (605 utenze non domestiche) maggiormente colpite dai provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus e obbligati alla chiusura (bar, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, centri estetici, negozi di calzature, palestre, piscine, cinema, ecc,) e pari al 25% per quelle attività che pur non obbligate alla chiusura hanno comunque subito una contrazione dei propri ricavi (autofficine, studi legali, agenzie, ecc.).

Le agevolazioni

A tal riguardo, nel corso dell’anno 2020, in attesa di provvedimenti da parte del governo, finalizzati all’attribuzione di contributi finanziari che permettessero all’Ente di disporre agevolazioni in materia di TARI, a tali utenze, è stato preliminarmente deliberato di richiedere in pagamento un acconto pari al 50% del dovuto. Alla fine dell’anno 2020 è stato determinato l’ammontare di tali contributi finanziari, attraverso i quali è stato possibile coprire sia la differenza dovuta delle tariffe tra il PEF 2019 e 2020 (in quanto le tariffe dell’anno 2019 sono state confermate anche per l’anno 2020), che applicare una riduzione (fino al 50%) del dovuto alle attività economiche obbligate alla chiusura, in ossequio delle disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia e/o che hanno comunque avuto ripercussioni economiche negative. Per tali motivazioni viene richiesto il pagamento del saldo 2020 esclusivamente alle attività economiche che non sono state obbligate alla chiusura. In questo caso l’importo da pagare è stato suddiviso in due rate con scadenza: 10 maggio e 10 giugno 2021.

Il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi: