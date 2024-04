Tassa d'imbarco a Salerno, gli armatori annunciano ricorso al Tar

Hanno annunciato di presentare ricorso al Tar, gli operatori marittimi, per via della tassa d’imbarco che scoraggia i viaggiatori a spostarsi in traghetto. Come è noto, dal 1 aprile, il Comune di Salerno ha disposto tale tassa presso i moli della città. E gli armatori non hanno intenzione di attendere il tavolo tecnico convocato in Prefettura per il 2 maggio, a cui prenderà parte Travelmar, i sindaci di Salerno e della Costiera, la Regione Campania e la Capitaneria di Porto.

Il ricorso

Appesantire i costi dell’utenza, con il rischio di depotenziare un servizio fondamentale anche per smaltire il traffico veicolare sulla statale 163 Amalfitana, risulta inaccettabile per gli operatori che, dunque, hanno deciso di ricorrere alla giustizia amministrativa.