Incremento della tassa di soggiorno per migliorare i servizi: la proposta di Federalberghi

"Siamo lieti del dibattito scaturito dalla proposta di parificare l’imposta di soggiorno per tutte le strutture ricettive, extra alberghiere ed alberghiere fino ai tre stelle, e valutiamo con vivo interesse le dichiarazioni rese da alcuni colleghi dell’ospitalità extra alberghiere sulla necessità di potenziare i servizi di pulizia e di informazione in città, argomenti individuati come pregiudiziali alla parificazione". Lo ha detto il presidente di Federalberghi di Salerno, Antonio Ilardi: "Entrando nel merito delle questioni, verifichiamo che non vi è guerra tra noi ma solo un costruttivo e franco scambio di idee che possa far migliorare l’accoglienza dei visitatori a Salerno. - ha osservato Ilardi - Grazie al confronto avviato in questi giorni, è giunto il momento di ragionare, tutti insieme, sull’adozione di un nuovo modello impositivo, che consenta di superare ogni obiezione e possa essere di riferimento per tutti i comuni della provincia".

La proposta

Secondo Federalberghi, ogni risorsa incrementale derivante dalla parificazione dell’imposta di soggiorno e dalla costante lotta all’evasione dell’imposta stessa potrebbe essere destinata e vincolata, oltre che al prolungamento dell’accensione di Luci d’Artista, anche al miglioramento dei servizi cittadini quali: lo spazzamento pomeridiano delle aree di maggiore valenza turistica; lo svuotamento serale di cestini a lungomare ed in altre zone della città; la creazione di aree Wi-Fi nel centro storico; la realizzazione di segnaletica per i percorsi turistici della città; la stabile e ampia apertura degli info-point.

L'appello di Ilardi