Tofalo (M5S): "Lo spazio è un settore di punta dell'economia campana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"L’aerospazio è uno dei settori di punta della nostra economia regionale, sul quale investire sempre più. Il Distretto Aerospaziale della Campania e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali rappresentano una forte realtà territoriale e soprattutto dei moltiplicatori anche per la produzione. Essi hanno un ruolo importante nella ricerca e nello sviluppo del settore spaziale, in grado di rilanciare nel mondo le nostre migliori eccellenze tecnologiche. Un grande motivo di orgoglio per tutto il Paese e ancora di più per la mia terra”, così il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo durante una web conference sulle prospettive di collaborazione e cooperazione internazionale nel mondo dell’Aerospazio e della Difesa.

“Le nostre imprese continuano a dimostrare una forte competitività e hanno creato sinergie ai più alti livelli internazionali”, ha detto Tofalo che ha voluto evidenziare “l’importanza strategica delle Università per il raggiungimento di importanti risultati condivisi”. Nel suo intervento Tofalo ha anche parlato “dei grandi passi in avanti della Difesa che dopo aver costituito il Comando per le Operazioni in Rete punta a creare un nuovo Comando per le Operazioni Spaziali per fare in modo che il Paese sia sempre più rispondente alle sfide future”. Nel corso della conferenza è stato fatto un aggiornamento sul progetto Irene avviato da Ali (Aerospace Laboratory for Innovative Components), con il contributo di Asi ed Esa.In rappresentanza delle istituzioni sono intervenuti, l’onorevole Giovanni Russo della IV Commissione Difesa e la dottoressa Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.