Stop ai traghetti in Costa d'Amalfi a Pasquetta: la precisazione di "Travelmar"

Dopo le polemiche sullo stop ai traghetti – anche nella giornata di Pasquetta - la società Travelmar, in una breve nota, chiarisce che “il servizio marittimo nella giornata del 1° aprile è stato sospeso nei porti di Positano, Vietri e Minori esclusivamente per motivi legati alle condizioni marittime”. La precisazione è scaturita a seguito di alcune notizie non corrette pubblicate oggi su alcuni quotidiani locali.