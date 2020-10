Trans Italia alla prossima edizione di Industria Felix, la fiera internazionale digitale e sostenibile

Oltre 500 aziende, centinaia di amministratori delegati e dirigenti delle più grandi e virtuose aziende di questo Paese e non solo. Tutti insieme in un evento digitale, in perfetto stile “smart” per andare incontro alle restrizioni date dal Covid-19. È questa l’ambientazione dell’edizione 2020 della fiera internazionale di Industria Felix da cui l’omonimo premio, organizzata dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine (supplemento de Il Sole 24 Ore) diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Sustainable Development, Associazione culturale Industria Felix e con le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore.

"Ci siamo rimessi in cammino adattandoci alle esigenze del nostro tempo" ha affermato il direttore responsabile di Industria Felix Magazine, Michele Montemurro. "Perché bisogna ripartire e farlo presto. Ce la faremo se riscopriamo un impegno concreto collettivo e se riusciamo a guardare lontano e ad affrontare debolezze che qualche volta non vogliamo vedere. Noi abbiamo provato a farlo anche in questa circostanza. E dopo aver analizzato con Cerved 1.068.000 bilanci, dal 16 al 18 novembre 2020 realizzeremo la prima edizione nazionale online di Industria Felix - L’Italia che compete. Ma soprattutto nel mese di novembre realizzeremo una tra le più grandi fiere digitali e sostenibili d’Europa in relazione ai ricavi e alla redditività delle imprese virtuose coinvolte. Con Business matching online che consentiranno alle aziende di connettersi direttamente tra loro".

Trans Italia presente all'edizione 2020

Connessione. Un ambito che Trans Italia conosce alla perfezione è quello di mettersi in rete, collegarsi a luoghi fisicamente lontani, eliminando le distanze e permettendo a Paesi interi di dialogare. Dal 3 al 27 novembre 2020 Trans Italia farà parte di tutto ciò, partecipando attivamente, con un proprio stand virtuale, a questo prestigioso evento. Obiettivo quello di mettersi in relazione con le altre eccellenze del Made in Italy. Dall’Agroalimentare all’Ambiente, dalla Moda alla Ristorazione e ovviamente alla Logistica e Trasporti, in cui Trans Italia è da anni leader.

È questo infine lo scopo di Industria Felix e del più potente motore di ricerca di aziende gestito con Cerved e Atoka. Al suo interno oltre 6 milioni di aziende, oltre 14 milioni di professionisti, dirigenti e imprenditori dei più svariati settori dell’industria internazionale. E ancora, oltre 700mila account social aziendali e 200mila news al giorno provenienti da tutto il globo forniscono un flusso di informazioni costante sulle aziende più performanti a livello gestionale, finanziario e sostenibile.