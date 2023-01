Emergenza trasporti nella Valle dell'Irno, Gioia: ": "Da Fisciano un coordinamento tra Comuni, scuole, Busitalia e Regione"

"Siamo al lavoro per il potenziamento dei trasporti a partire dal prossimo anno scolastico". Lo ha annunciato Franco Gioia, assessore a Fisciano con la delega ai Trasporti. In vista dell'anno scolastico 2023-2024, secondo l'assessore urge la risoluzione di una problematica comune a molti studenti, alias la carenza di bus per raggiungere gli istituti dei comuni limitrofi.

Un disagio che si manifesta in particolare sulle tratte che collegano Fisciano a Baronissi e Mercato San Severino, nonché, in misura minore, a Salerno: "Mi farò promotore di un coordinamento tra i Comuni per potenziare il servizio - assicura l'assessore - L'unico modo per migliorare i collegamenti è lavorare insieme. Per questo intendo proporre un tavolo che coinvolga, oltre alle amministrazioni comunali, anche gli istituti scolastici, Busitalia e la Regione Campania. Mettere a disposizione degli studenti i mezzi per arrivare a scuola in orario significa agevolare l'organizzazione delle famiglie ed evitare di far viaggiare pullman strapieni o addirittura costretti a saltare le fermate", ha concluso.