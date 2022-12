Luci d'Artista, aumentano i collegamenti per Salerno

Dal prossimo 11 dicembre, tante novità per il trasporto pubblico locale e nazionale con novemila collegamenti al giorno in treno e ventitremila corse in bus anche per l’Europa. Sulla rete ferroviaria italiana correranno 250 Frecciarossa al giorno. In particolare, chi vuole raggiungere Salerno per vedere le Luci D’Artista, potrà godere di 20 corse straordinarie, 12 lungo la tratta metropolitana Salerno – Arechi (e viceversa) e 8 da Caserta e Napoli-Campi Flegrei verso il capoluogo salernitano (e viceversa).

Gli altri servizi

Con Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, miglioreranno gli spostamenti a Salerno e provincia con l’introduzione del servizio a chiamata notturno Quibus, col quale i viaggiatori potranno prenotare su richiesta un viaggio in autobus anche di notte e al mattino presto. Confermati, intanto, in Campania tutti i principali link di interesse turistico e paesaggistico: dal Certosa Link (treno + bus per raggiungere Padula) al Pompei Link, passando per il Campania Link e il Vesuvio Link, fino ad arrivare al Paestum Link, quest’ultimo prorogato per tutto il 2023 anche nei giorni lavorativi. Anche nel nuovo orario resteranno attivi i treni alta velocità da e per il Cilento.

Il “green”

Aumentano i posti bici a bordo dei treni con una capienza di 20mila slot sul Regionale e sugli Intercity, ai quali si uniscono le 800 postazioni di Ferrovie del Sud Est. Bus&Bici è il servizio offerto da Busitalia in Veneto e Umbria, dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul territorio regionale insieme alla propria bicicletta a bordo di autobus extraurbani, alcuni dei quali muniti di apposito carrello per il trasporto bici. A disposizione dei viaggiatori sui treni Intercity ci saranno nuove sedute sostenibili realizzate con tessuti ottenuti da plastica riciclata e verrà implementato su tutti i treni il servizio di raccolta differenziata a bordo.

Bimbi gratis

Per i clienti che viaggiano con bambini con Frecce e Intercity, viene confermata la promozione Bimbi Gratis che permette ai ragazzi under 15 anni di viaggiare gratuitamente e agli adulti di avere uno sconto del 40%. Chi viaggia con bambini su Intercity ed Eurocity, inoltre, può scegliere l'area family: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei più piccoli, con interni personalizzati e giochi allestiti sui tavolini. Chi viaggia con la famiglia, a bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali può trovare posti dedicati ai passeggini. I Regionali Pop e Rock sono dotati anche di un'area nursery dedicata e del “poggiabimbo”, mentre i nuovi treni regionali ibridi Blues prevedono l'opzione di un'area dedicata interamente ai bambini.