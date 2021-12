Trasporti: approdata al Salerno Container Terminal la prima nave proveniente dalla Cina

E' giunta a Salerno nella serata di ieri - approdando alle banchine di Salerno Container Terminal e ripartendo dopo il completamento dello sbarco, nella stessa nottata - la nave full container "Green Ocean", primo scalo del servizio di linea diretto dalla Cina, proveniente dai porti di Taican (Shanghai) e Dan Chan Bay (Shezen).

I dettagli

La italiana RIF Line (ora rilanciata con la denominazione di Kalypso Line) ha dato il via, nel corso dell'anno, ad una nuova ed innovativa esperienza marittima, che si pone l'obiettivo di fornire veri e propri "servizi espressi" con transit time molto ridotti, che non prevedono trasbordi o tappe intermedie. La prima nave è, infatti, giunta a Salerno direttamente dal porto di Dan Chan Bay (Shezen), avendo prima scalato il porto di Taican (Shanghai), impiegando appena 24 giorni tra Cina e Salerno, decisamente meno degli standard attualmente disponibili sul mercato.Il prossimo scalo presso Salerno Container Terminal sarà effettuato dalla full container Songa Cheetah in arrivo il 14 gennaio 2022. "Siamo molto soddisfatti della decisione di RIF Line (Kalypso Line) di inserire Salerno Container Terminal come secondo scalo italiano sulla rotta diretta tra la Cina ed il nostro Paese.

Il commento



"L'iniziativa prende forma in un momento molto particolare dello shipping internazionale, un mercato che attualmente vive una fase di tensione - spiega il presidente di Salerno Container Terminal Agostino Gallozzi - sulla disponibilità di stiva da parte dei grandi players internazionali e che è quindi alla ricerca di soluzioni alternative. Lo scalo di Salerno potrà assicurare non solo performances operative di standard molto elevato, ma anche la capacità di soddisfare in modo competitivo le crescenti esigenze di importatori ed esportatori del Sud e del Centro Italia, con un'offerta di servizi tailor made".