Trasporti locali in crisi: indetto lo sciopero, la nota della Cub e l'intervento dell'onorevole Villani

Disagi per i pendolari: è stato indetto per domani, lo sciopero Generale di tutte le categorie per l'intera giornata. La Confederazione Unitaria di Base fa sapere che, in concomitanza con lo sciopero generale, ci potrebbero verificare dei disagi nei trasporti pubblici locali. La condizione di sofferenza che spingono i lavoratori del settore in Regione Campania a dover lavorare in condiziono al limite del normale fanno presagire una forte adesione da parte dei lavoratori.

La nota

La CUB Campania è consapevole che non sarà una sola astensione al lavoro a risolvere il problema della sicurezza sul lavoro del settore, ed è per questo che si chiede alle autorità competenti di pensare in primis per una volta alla salute dei lavoratori e non al profitto. Sono sempre più i lavoratori del settore, che risultano positivi al covid per le condizioni precarie e disperate in cui devono operare. Non è più tollerabile pensare che siano sempre loro a dover pagare il peso maggiore in questa crisi. Nei prossimi mesi il rischio è che il peso della pandemia venga scaricato sulla sola pelle dei lavoratori.

L'appello

“Il trasporto dei bus privati e turistici è al collasso in Campania, è necessario intervenire! Ho incontrato in modalità telematica il Vice Ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri insieme alle associazioni del settore: c'è bisogno di un sostegno concreto e anche la Regione Campania deve fare la sua parte!”.

Lo ha detto la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani che interviene sulla crisi che il settore trasporto dei bus privati e turistici sta attraversando. “Sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Quest'anno le aziende hanno subito perdite per oltre il 90%, considerando lo stop al mercato crocieristico, alle gite scolastiche, ai tour religiosi, a fiere e sagre. Con il blocco degli spostamenti tra province in Campania da venerdì 23 ottobre poi, ci sarà probabilmente un ulteriore calo. Ho subito accolto quindi, la richiesta di aiuto dei rappresentanti del settore e abbiamo incontrato il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri insieme al presidente di AssoBus Campania Alberino Pennino, al vice presidente della Federnoleggio Gennaro Lametta, all'amministratore di LaValle e a Luciano Dall'Ara, presidente dell'associazione Uniti per l'Italia”.

Tra le richieste delle associazioni del settore, un ristoro per i costi che stanno coprendo nonostante i mancati introiti e anche delle proposte volte a risollevare le aziende dalla profonda crisi economica: “Queste associazioni avevano chiesto alla Regione di usare le navette bus private, in supporto dei trasporti pubblici locali, attraverso affidamenti diretti perchè non c'è più tempo per attendere le gare della grandi società. Ma la Regione non ha ancora dato una risposta in merito. Inoltre, la categoria deve affrontare la mancanza di commesse e la forte riduzione dell'utenza che hanno generato perdite per il 90%: si teme che anche il 2021 possa saltare. Nel frattempo, non hanno ancora avuto un fondo di supporto nazionale adeguato per i danni ricevuti dall'emergenza Covid”.

Si fa appello, ancora, per il differimento, dal 31/01/2021 al 30/06/2021, delle rate dei leasing e dei finanziamenti a copertura degli impegni economici sottoscritti e di riconfermare il pagamento delle fatture dei mesi da marzo a dicembre, per le aziende che svolgevano servizio scolastico con contratti stipulati con i Comuni. "Inoltre, le associazioni chiedono al Governo di prevedere accise sul carburante, - continua la Villani - una specifica scontistica sui pedaggi autostradali e la cristallizzazione di tutte le tasse di scopo per l'attività delle aziende per l'anno 2020, come Imu su capannoni e depositi o anche Tasse di Circolazione. In queste ore, il Vice Ministro, insieme a me, si farà portavoce delle loro richieste con il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per trovare una soluzione che possa risollevare la categoria gravemente colpita dall'emergenza Covid”, ha concluso.