Trasporti e scuola: nuovo vertice in Prefettura, le soluzioni studiate

Riflettori puntati sul trasporto pubblico locale: si è nuovamente riunito oggi in Prefettura il “tavolo permanente” costituito dal Prefetto di Salerno Francesco Russo per affrontare il tema riguardante i servizi in vista della riapertura delle scuole il 24 settembre. All’incontro hanno partecipato per la Regione Campania, il Presidente della IV Commissione regionale Trasporti Luca Cascone, per il Comune di Salerno, l’Assessore Domenico De Maio, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione e dalla dirigente del Settore Mobilità Urbana e Trasporti Elvira Cantarella. Inoltre, per la Provincia, Giuseppe Trotta, dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale, per l'Anci il sindaco di Bellizzi Domenico Volpe, per l’Ufficio Scolastico Provinciale, Monica Matano, per l’Azienda Sanitaria Locale, Ferdinando Premiano, nonché i vertici aziendali di Busitalia Campania, Sita Sud, Cosat, Scai e le Organizzazioni Sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal. Il Prefetto ha introdotto la riunione, ribadendo la necessità che i servizi di trasporto vengano organizzati assicurando la corretta attuazione delle disposizioni emergenziali anti-Covid con la ripresa della mobilità dei nostri studenti. I presenti hanno accolto con favore le dichiarazioni del Consigliere Cascone che, nel sottolineare come il tema sia stato in questi giorni oggetto di costante confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni e di numerose riunioni presso l’Ente regionale, ha comunicato che sono state previste apposite risorse, da deliberare in una imminente riunione di Giunta, a favore delle aziende per l’implementazione dei servizi di trasporto, anche di “Noleggio con Conducente” (NCC).

Le esigenze

La dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, nel confermare la costante attenzione del Ministero dell’Istruzione sulla complessiva problematica, ha informato che in ambito regionale opera una task-force composta dai vertici delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni sindacali, e si è dichiarata disponibile disponibile a riportare in ambito regionale eventuali criticità che dovessero emergere al “tavolo”. Le aziende di trasporto e le organizzazioni sindacali, pur rappresentando che, grazie allo stanziamento di risorse finanziarie si potranno implementare le corse in modo tale da consentire il distanziamento delle persone sui mezzi, hanno sollevato una serie di problematiche. Da un lato, l’esigenza delle aziende di conoscere in anticipo le necessità degli istituti scolastici al fine di predisporre adeguati programmi di esercizio delle corse, dall’altra, proprio a causa dell’aumento di mezzi su strada, l’esigenza di individuare aree idonee alla sosta dei mezzi, nonché di garantire la fluidità della circolazione su alcune arterie, quali ad esempio la S.S. 163 “Amalfitana”, già di per sé congestionate in alcuni periodi dell’anno; infine, la necessità di assicurare il rispetto delle norme emergenziali sulla distanza da tenere sugli autobus. La dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale ha precisato che tali tematiche sono state affrontate anche al “tavolo” regionale e, per quanto concerne la rimodulazione degli orari scolastici, ha aggiunto che è necessario tener conto delle linee guida ministeriali che attribuiscono ai dirigenti scolastici piena autonomia in materia. Su tale questione il Sindaco di Bellizzi, in qualità di delegato dell’ANCI ha, dal canto suo, assicurato che la problematica è all’attenzione della task-force regionale, che sta attentamente valutando di organizzare l’ingresso degli alunni in modalità flessibile.

Le conclusioni

A conclusione dell’incontro, il Prefetto, sottolineando l’importanza dei contributi forniti dai presenti al tavolo odierno, ha invitato il delegato dell’ANCI a riportare alla task-force regionale le problematiche oggi rappresentate.

In particolare, l’esigenza delle aziende di conoscere in anticipo il piano di apertura delle scuole, in modo tale che Comuni, Istituti scolastici e Aziende di trasporto, possano coordinare attraverso un costruttivo dialogo i servizi di trasporto adeguandoli alle nuove necessità, nonché l’esigenza che vengano individuate dalle Amministrazioni locali aree di sosta e rimodulati i piani di viabilità in vista del conseguente aumento di traffico, soprattutto sulle arterie che già registrano criticità. Ha, infine, aggiunto che le Forze dell’Ordine saranno incaricate di effettuare specifici servizi di vigilanza in queste delicate fasi di ripresa dell’anno scolastico.

