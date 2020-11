Soppressione del Frecciarossa da Salerno a Roma: l'ira della Filt Cgil, l'appello di Cammarano e Villani (M5S)

Apprendiamo con rammarico e grande preoccupazione che dal 16 Novembre verrà soppresso il Frecciarossa 9608, treno con partenza prevista per le ore 5:15 da Salerno e diretto a Roma Termini.

Lo ha detto il segretario della Filt Cgil di Salerno, Gerardo Arpino: "Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficolta che provocherà non solo ai pendolari, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, ma anche alle centinaia di utenti che usufruivano di tale sevizio".

L'appello:



Chiediamo agli attori in indirizzo un impegno congiunto affinché questo disagio venga risolto.

A dire "no" alla soppressione del Frecciarossa, anche il consigliere regionale Michele Cammarano e la Deputata Virginia Villani: “Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di Salerno”, hanno denunciato la Deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani e il consigliere regionale Michele Cammarano.

L'annuncio di Villani

"Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficoltà che provocherà non solo ai pendolari, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, ma anche alle centinaia di utenti che usufruivano di tale servizio. Contatterò nelle prossime ore il management di Trenitalia e sottoporrò ufficialmente la problematica ai vertici aziendali e vigilerò personalmente sulla questione affinchè si risolva il disguido e possa essere garantito il servizio anche con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nei prossimi giorni".