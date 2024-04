Busitalia, modifica temporanea del percorso nel Comune di Pagani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con Ordinanza n. 53/2024 del Comune di Pagani, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale sulle aree cittadine interessate ai festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Maria del Carmelo detta "Madonna delle Galline".

Pertanto, a far data di venerdì 5 aprile e fino a martedì 9 aprile p.v., comunque fino al termine delle celebrazioni e alla ripresa della regolare viabilità, le Linee 4-75-80-83 seguiranno il seguente percorso alternativo:

n andata/ritorno per Pagani: via Nazionale, via De Gasperi e via Leopardi.