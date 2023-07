Cure erogate a persone decedute nelle strutture sanitarie: 100 i casi emersi

Sale a cento il numero di casi di cure erogate per persone decedute: come riporta La Città, l’Asl di Salerno ha consegnato alla Corte dei Conti l’esito dei controlli a tappeto finora effettuati sui pazienti domiciliari o ricoverati in Rsa o altre strutture sanitarie ai quali sarebbero state somministrate – e pagate – cure riabilitative e socio sanitarie pur essendo già defunti.

La truffa

Un raggiro ai danni non solo delle casse sanitarie, ma anche di chi aveva diritto ai servizi e non ha potuto accedervi perché erano stati raggiunti i tetti di spesa.