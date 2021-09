Turismo, il Comune di Salerno partecipa al “Ttg Rimini”

L'evento favorisce l'incontro tra l'offerta e la domanda turistica che finalmente - dopo la fase più acuta della pandemia - mostra segnali di ripresa importanti tanto per il mercato italiano quanto per il mercato straniero

Il Comune di Salerno ha aderito ufficialmente al TTG in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre a Rimini. La manifestazione, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle normative anti Covid 19, è una delle più importanti fiere turistiche italiane ed internazionali. L'evento favorisce l'incontro tra l'offerta e la domanda turistica che finalmente - dopo la fase più acuta della pandemia - mostra segnali di ripresa importanti tanto per il mercato italiano quanto per il mercato straniero.

I dettagli

In particolare, il Comune sarà impegnato a presentare ai buyers italiani e stranieri il meglio della propria offerta turistica a cominciare dalle attesissime Luci d'Artista, uno degli appuntamenti top del calendario turistico invernale. Il TTG Rimini sarà dunque una vetrina importante per illustrare la destinazione Salerno da tempo apprezzata dagli operatori turistici per la felice combinazione di: patrimonio storico dal Centro Storico ai Giardini delle Minerva; spettacoli come la grande Lirica al Teatro Municipale Giuseppe Verdi, le arene estive, la rassegna dei Barbuti il Capodanno in piazza; eventi speciali come la Mostra della Minerva, il Crocifisso ritrovato, Salerno Letteratura Festival; enogastronomia e shopping di qualità; mare e spiagge ancora più attraenti dopo il ripascimento; lungomare e la nuovissima Piazza della Libertà.