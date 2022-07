Piani Turistici Comunali: incontro tra la Fenailp Turismo e l'assessore regionale Casucci a Centola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Palinuro, nella perla della Costiera Cilentana, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, nell’ambito dell’incontro organizzato dal Comune di Centola, ha incontrato il Presidente della Fenailp Turismo Marco Sansiviero. Nel corso dell’incontro, il Presidente Sansiviero, ha esposto all’Assessore Casucci una serie di idee e suggerimenti utili a supportare il comparto turistico attraverso l’articolazione di iniziative da inserire nel Testo Unico per la riorganizzazione Turistica Regionale che si sta approntando, e su cui anche la Fenailp Turismo è stata invitata a collaborare. Innanzitutto, è stata richiesta la partecipazione di una rappresentanza delle Organizzazioni di Categoria, maggiormente rappresentative del Turismo Campano, al momento escluse nella Bozza del Testo Unico, nel Comitato Tecnico che avrà la responsabilità di governare i processi ed attuare le scelte politiche di indirizzo strategico.

Inoltre, il Presidente Sansiviero, ha chiesto la creazione di un serio Osservatorio Regionale sul Turismo, strumento imprescindibile per il monitoraggio e l’elaborazione dei dati indispensabili al fine di una corretta predisposizione delle risorse pubbliche da mettere in campo per lo sviluppo ed il supporto delle varie attività operative. Un osservatorio che dovrà necessariamente viaggiare all’unisono con una forte digitalizzazione dell’intero comparto, sia lato pubblico che privato. Infine, è stato proposto all’Assessore Regionale Casucci, la creazione, da parte dei comuni ad alta vocazione turistica come i paesi rivieraschi del Cilento e della Costa d’Amalfi, dei P.T.C. (Piani Turistici Comunali). Secondo il Presidente di Fenailp Turismo, così come nell’ambito urbanistico edilizio, i Comuni, sono tenuti a predisporre i PUC (Piani Urbanistici Comunali), gli stessi Enti locali a prevalente economia turistica determinino e approvino i PIANI TURISTICI COMUNALI, sempre all’interno di una legislazione quadro di pianificazione sovracomunale, prima provinciale e poi regionale. Tale nuovo strumento di pianificazione dovrà avere lo scopo, alla stregua dei Piani Urbanistici, di delineare quelle che sono le scelte strategiche di intervento, le prospettive di sviluppo, l’organizzazione turistica, partendo dall’analisi dei dati a livello comunale. L’Assessore Casucci ha dichiarato la sua massima disponibilità per la creazione dei P.T.C. così come proposti dal Presidente Sansiviero.