Pontili e spiagge, l'Abbac ai Comuni della Costiera e all'Anci: "Apertura tardiva del 1 maggio"

Lidi balneari e pontili: occorre un anticipo delle aperture ed un allungamento della stagione previsto per il 1 maggio, in Costiera Amalfitana e in Campania. E' quanto ha osservato la delegazione delle località di mare dell’Abbac, coordinata dal consigliere nazionale Abbac e delegato Costiera Agostino Della Pietra con il presidente Agostino Ingenito. “Abbiamo inoltrato una lettera ai Comuni della Costiera Amalfitana e all’ Anci Campania, perché si attui una strategia e una sinergia che consenta anche di modificare le date di aperture e chiusure, così come previsto nelle prerogative demaniali dei Comuni, e proporre appositi emendamenti nel Puad regionale, in adozione da parte del consiglio regionale, per consentire di rendere permanenti le scelte di prolungamento delle aperture delle aree in concessione", spiegano dall’Abbac.

L'appello

"Auspichiamo che i comuni della Costiera condividano di supportare la nostra proposta Abbac con la rete associativa regionale Puad, di garantire un aumento del 50% almeno delle spiagge libere su tutto il territorio regionale , rispetto al 30% attuali proposti nella delibera regionale, oltre che eliminare delimitazioni che riducono l’accesso dei cittadini ed utenti verso le spiagge e battigie”, hanno concluso.