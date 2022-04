Pasqua in Cilento: boom di arrivi, rafforzati i servizi di trasporto da e per le stazioni dei treni

Tutto esaurito per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta a Marina di Camerota, Palinuro e Pisciotta. Previsto, infatti, un boom di presenze sul territorio del basso Cilento. E’ la prima occasione festiva del nuovo anno dove le restrizioni per il contenimento del covid-19 permetteranno ai turisti di muoversi in tranquillità. Saranno perlopiù giovani quelli che affolleranno uno dei tratti di costa più suggestivi dello Stivale per prendere parte a quella che ormai è nota come la Pasqua d’Italia.

Parla Alessandro Infante, titolare dell’Agenzia Infante Viaggi

Abbiamo avvertito il dovere e l’esigenza di accogliere nel miglior modo possibile gli ospiti dei Comuni di Camerota, Centola e Pisciotta. Il servizio di trasporto pubblico locale da e per la stazione dei treni di Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota, è stato implementato e rafforzato. Più corse che vanno a coprire una fascia oraria molto più ampia e una serie di fermate strategiche per collegare gli scali, le strutture e i luoghi della movida.

Intanto, da sabato 16 aprile, riaprono anche i locali notturni del basso Cilento per una tre giorni all’insegna del divertimento nel rispetto delle norme anticovid. "Ci tenevo a ringraziare gli organizzatori degli eventi che ogni anno, pandemia permettendo, riescono ad attirare tantissimi giovani sui nostri territori - continua Infante -. Un grazie particolare va anche agli autisti e a tutti i dipendenti della mia azienda che hanno sposato il progetto comunicando fin da subito piena disponibilità".

