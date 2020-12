Specialità culinarie regionali a portata di click: nasce "Typicum", la start up salernitana

Lo shopping online è ormai un’attività entrata prepotentemente nel nostro quotidiano. Con gli anni, infatti, si è riscontrata una crescita considerevole del commercio elettronico in cui le persone, passando la maggior parte del proprio tempo in casa, hanno familiarizzato sempre di più con le piattaforme digitali. Ed è proprio da questa fotografia che nasce Typicum (https://www.typicum.com/), l’e-commerce di prodotti tipici italiani tutti scelti meticolosamente tra le eccellenze certificate dei territori d’Italia.

I promotori

La startup nasce a Salerno, ma con un’anima che va da Sud a Nord, grazie all’entusiasmo e all’intraprendenza di tre giovani ragazzi, Fabrizio Mancuso, Alessandro Napoli e Francesca Varese, grandi estimatori della ricca gastronomia del bel Paese che hanno deciso di mettersi in gioco attraverso un ruolo attivo volto nella valorizzazione delle eccellenze territoriali. "Ad oggi esistono molti e-commerce di prodotti locali, ma solo in pochi riescono a dare una vera esperienza regionale selezionata e di qualità. Per tale motivo, il nostro scopo è quello di dare la possibilità ai produttori di farsi conoscere ed ai clienti, invece, di offrire la gustosa opportunità di provare il meglio del nostro territorio grazie ad una meticolosa selezione al fine di assicurare la miglior qualità possibile". Il viaggio virtuale nell’Italia dei sapori può iniziare da Typicum, quindi, dove è possibile ordinare prodotti della gastronomia italiana, suddivisa per regioni, saltando tutti i passaggi della consueta distribuzione. Il portale vanta consolidati rapporti commerciali con stimati produttori italiani fornendo, sulla propria piattaforma, un catalogo di prodotti gastronomici ricercati e un blog/magazine ricco di approfondimenti riproponendo, così, un “mercato di piazza” in versione virtuale capace di raccontare tutta la bellezza della cucina d’Italia.

La valutazione

La selezione dei produttori è condotta con passione e con rigore seguendo tre rigidi parametri: sostenibilità, affidabilità e qualità. L’obiettivo è quello di offrire il meglio della buona tavola attraverso un semplice click e di dare la possibilità ai piccoli produttori locali di arrivare nelle case di tutti, poiché, vista l’emergenza epidemiologica causata da Covid-19, molti di loro non dispongono di una piattaforma e-commerce e, in questo modo grazie a Typicum, possono proseguire la propria attività. I prodotti scelti vengono riposti all’interno di una food box (scatola alimentare) per fornire una reale esperienza culinaria regionale in cui la qualità dei prodotti viene garantita da un packaging creato ad hoc per il trasporto alimentare che assicura la freschezza e l’integrità dei prodotti. La forza e l’innovazione di Typicum, poi, si riscontra anche nel servizio di spedizione gratuita e garantita su tutto il territorio italiano ed europeo con i migliori corrieri e con la tracciabilità del pacco in tempo reale.