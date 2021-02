Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’UGIFAI è la federazione degli Agenti Intermediari della Fenailp. L’accordo è stato sottoscritto da Sabato Pecoraro Presidente della FeNAILP ( Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti ) e da Carlo Massaro Presidente della UGIFAI la Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari.

Gli Agenti di commercio iscritti alla Fenailp hanno con UGIFAI una loro organizzazione sindacale, all’interno delle Federazione, pronta a tutelare i loro interessi, con un aiuto concreto per un settore che come tutti gli altri sta subendo i danni provocati dalla pandemia. Lo scopo è quello di investire in azione di supporto e sostegno degli Agenti di intermediazione con la condivisione di progetti e iniziative nel settore della consulenza, assistenza e promozione nella filiera della distribuzione commerciale. La Fenailp continua nel progetto di costruzione di una solida realtà associativa presente sull’intero territorio Nazionale.

“La nostra Federazione , con l’accordo sottoscritto con il Presidente Massaro, , dichiara il Presidente Pecoraro, prosegue il suo progetto di espansione e colloca una tassello importante nel nostro complesso e affascinante mondo associativo . In un momento particolarmente critico per tutti, la Fenailp continua nel suo lavoro alla ricerca di servizi utili agli imprenditori associati con l’intento di sviluppare le corrette relazioni sindacali". “Sono particolarmente soddisfatto per l’accordo sottoscritto con la Fenailp , ha affermato il Presidente Massaro, perchè ritengo che la Federazione del Presidente Pecoraro abbia una visione ampia con una marcia in più . Le nostre organizzazioni infatti hanno ottenuto l’inserimento nel contratto vari riconoscimenti in favore degli agenti commercio come quello delle provvigioni per gli acquisti on line , un vero successo per la categoria.”