L’UPI a confronto con i Parlamentari, l’appello dei Presidenti: "La riforma delle Province serve al Paese"

Si è tenuta a Palazzo Sant’Agostino l’Assemblea delle Province del Mezzogiorno organizzata dall'UPI in collaborazione con la Provincia di Salerno sul tema “Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della nuova Provincia". “Abbiamo individuato Salerno - racconta il presidente della Provincia, che è anche il Presidente UPI Campania, Franco Alfieri - per ospitare questa giornata di lavoro nazionale proprio perché la nostra provincia è emblematica, sia per l’estensione che per il numero di abitanti. Stamattina è stato molto interessante il confronto fra colleghi di Provincia, altri amministratori locali e gli esponenti di Governo e Parlamento sul Disegno di legge di riforma in discussione al Senato. Abbiamo anche ribadito la necessità che la nuova Provincia sia accompagnata dalle risorse necessarie, perché possa tornare a pieno titolo protagonista nel dibattito nazionale in cui è urgente azzerare i divari territoriali e ricucire un Paese afflitto da disuguaglianze".

Le conclusioni del Presidente UPI nazionale Michele de Pascale