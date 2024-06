“Gli Usi Civici nell’Italia Meridionale”, convegno dei geometri all'ex tabacchificio di Capaccio Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per il Convegno dal titolo “Gli Usi Civici nell’Italia Meridionale”, che si terrà martedì 25 giugno 2024, a partire dalle ore 16:30 presso la sede dell’ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum, organizzato dal Collegio dei Geometri e G.L. di Salerno. L’Introduzione dei lavori è affidata al geom. Gino Parisi, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno. A seguire ci saranno gli indirizzi di saluto da parte di: Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio-Paestum; Domenico Volpe, Consigliere Nazionale ANCI; Ezio Piantedosi, Vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri; Raffaele Tarateta, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno; Maurizio Camillo, Presidente Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno; Alfonso D’Ambrosio, Presidente Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Salerno. Le relazioni sull’argomento oggetto del corso saranno affidate a: Addolorata Ruocco, Dirigente Settore "Ambiente, Foreste e Clima" della Regione Campania che si occuperà del tema riguardante “I domini collettivi della Campania e la gestione del loro territorio”; Giovanni Clemente, già Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, che tratterà le problematiche relative ai terreni ex usi civici nell’Italia meridionale e le attività necessarie per eliminare i vincoli ancora vigenti.Concluderà il dibattito l’On. Franco Picarone, Assessore al Bilancio della Regione Campania. Modera il giornalista Mario Rinaldi.

Il Convegno, sarà precursore di tre incontri programmati nei prossimi mesi di settembre e ottobre. Sarà un’occasione di confronto fra studiosi, professionisti e funzionari pubblici, al fine di consentire ai partecipanti di acquisire e di integrare le conoscenze teoriche, pratiche e giuridiche relative ai temi della proprietà collettiva, indicando, con precisione, i contorni e le definizioni di significato relativi agli usi civici. Un convegno altamente specialistico su una materia poco conosciuta, ma nel contempo controversa sia nell’aspetto giuridico che amministrativo, utile a dirimere molteplici criticità, soprattutto nel territorio rurale della provincia di Salerno e che delinea la necessità improrogabile di tutelare il territorio a partire dai beni della collettività e, allo stesso tempo, di creare opportunità economiche e sociali soprattutto per i cittadini che potranno affidare le proprie istanze a professionisti altamente qualificati e formati. L’incontro vale come attività formativa accreditata: il Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno e gli Ordini patrocinanti provvederanno al riconoscimento di crediti formativi ordinari ai fini della formazione professionale, che verranno rilasciati ai presenti registrati. Il Convegno verrà proiettato in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del “Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Salerno” al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/ collegiogeometrisa