Banca 2021, oltre la resilienza: mutui a tassi agevolati per famiglie e imprese

L'istituto di credito con sede a Vallo della Lucania rilancia aiuti e opportunità per superare la crisi, con una iniziativa fortissimamente voluta del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale

La Banca 2021 apre un ponte verso il futuro, per accompagnare negli ultimi mesi dell’anno i propri clienti oltre la resilienza, con finanziamenti a tassi agevolati. La resilienza - si legge in una nota - indica la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà: è un termine che è stato efficacemente utilizzato nel corso della crisi pandemica, ma può risultare riduttivo se riferito all'attività che le BCC, da sempre, mettono a disposizione dei territori di competenza. Perché spesso le Banche di Comunità dimostrano un senso di appartenenza tipico di chi al territorio deve tutto.

Le iniziative

È il caso della Banca 2021, Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania: dopo aver messo a disposizione della propria clientela, nel periodo pandemico, le misure creditizie previste dai decreti governativi, l’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania rilancia aiuti e opportunità per superare la crisi, con una iniziativa fortissimamente voluta del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale. Per dar modo a privati e aziende di costruire le basi per la completa ripartenza, negli ultimi tre mesi dell'anno la Banca 2021 mette a disposizione di Soci e Clienti finanziamenti a tassi agevolati.