Viabilità dal porto all’aeroporto di Salerno: presentati i lavori nell’area Zes

Sono stati presentati, questa mattina, i lavori per il miglioramento dell’accessibilità dell’Area Zes di Salerno dal porto all’aeroporto Costa d’Amalfi. Si tratta di un intervento pari a 8.540.638.80 euro, che terminerà entro il 3 giugno 2025.

Il commento

Presente, oltre al presidente del Consorzio Asi Salerno Antonio Visconti, anche il commissario straordinario della Zes Campania Giosi Romano: "Quella di oggi è la plastica rappresentazione della capacità di saper fare quando si mette in campo una sinergia fra istituzioni. L’intervento si inserisce in un contesto di sette interventi finanziati dal Pnrr. La Regione, a dispetto della narrazione, è capace quei fondi che provengono dalle risorse comunitarie in maniera esemplare”.