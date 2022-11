De Luca alla kermesse di Manageritalia: "Senza élite non si governa una grande paese"

"Senza élite non si governa una grande paese". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stamane ha fatto visita ai vertici Manageritalia riuniti a Vietri sul Mare per una due giorni di lavori sui programmi futuri.

Le parole di De Luca

“Senza le élite, coloro che hanno professionalità e competenze - ha spiegato il governatore - non si governa un grande paese e neppure lo si può far crescere e prosperare. Voi manager siete parte importante di queste élite e la vostra vita è legata allo sviluppo del Paese e viceversa. Per mobilitare voi dirigenti, e le altre élite, dobbiamo puntare su incentivi economici e morali. Una buona fetta di voi può essere mossa da quell’incentivo morale di essere considerato e sentirsi parte importante e determinante per la crescita del territorio”. “Finché nel Paese - ha proseguito De Luca - continueremo a identificare il successo professionale e retributivo come una colpa non potremo crescere a livello economico e sociale e competere alla pari con i troppi paesi avanzati che negli ultimi 30 anni ci hanno sopravanzato”.