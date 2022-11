Violenza di genere, l'esibizione di Borderline Danza nell'ambito di "Ferite"

Borderline Danza, compagnia tra le più in vista nel panorama campano, si esibisce a Pontecagnano nell’ambito di "Ferite", la rassegna di eventi artistici e culturali al MAP, Museo Archeologico Nazionale, promossa dal Comune di Pontecagnano Faiano, dedicata al tema della violenza sulle donne.

L'evento

Appuntamento per venerdì 25 novembre alle 19 con “Pink or blue”, l’unica testimonianza di danza contemporanea nella scaletta dell'evento in programma. Pink or blue è il titolo/contenitore di un lavoro coreografico collegato a Woman Made, progetto internazionale (finanziato dal MiC) dedicato all’indagine degli stereotipi maschili e femminili che, in costante trasformazione, definiscono il sistema di valori delle abitudini sociali.