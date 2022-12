Capodanno 2023 all'hotel Bristol di Vietri

Il 31 Dicembre 2022 Sarà un Capodanno da Sogno all'HOTEL BRISTOL di Vietri sul Mare (Salerno).Una Cena Romantica a Lume di Candela in Sala Panoramica con Musica Dal Vivo Direttamente sul Mare Tra il Golfo di Salerno e La Splendida Costiera Amalfitana.Il 31 Dicembre sarà un Capodanno Spettacolare all'HOTEL BRISTOL di Vietri sul Mare (SA) che inizierà alle Ore 21:00 con il classico cenone che comprende un menù ricco, come vuole la tradizione, composto da : Scomposta di polpo scottato su morbido di patate con tagliatella di seppia, pinoli e sfumature di pomodorini secchi - Risotto al "Bollinger" con perle di gambero rosso di Mazara e la sua Bisque - Laccetti giubileo con dadolata di pescatrice e calamaretti e zeste di melanzane - Bauletto di dentice alle mandorle dal cuore filante su zucca a specchio e chicche di patate - Zampone augurale con lenticchie della tradizione - Cestino di ananas e lamponi - Brindisi di fine anno con panettone e prosecco - Bevande Incluse, il Tutto Accompagnato da Musica dal Vivo...POSSIBILITà ANCHE DI PERNOTTAMENTO.





Possibilità anche di "PRANZO" di Capodanno (01 Gennaio 2023).





MODALITà DI PARTECIPAZIONE :



- 2 Notti in Camera Doppia Standard + Cenone di Capodanno con Musica dal Vivo + Pranzo del 01 Gennaio 2023 bevande incluse 340,00 a persona

- Solo Cenone di Capodanno con Musica dal Vivo e bevande incluse 120,00 a persona

- Solo Pranzo del 01 Gennaio 2023 con bevande incluse 60,00 a persona





Per Info e Prenotazioni : 089210800 - 3290037107





HOTEL BRISTOL : Via Cristoforo Colombo, 2 - 84019 Vietri sul Mare (SA)





www.hotelbristolvietri.it