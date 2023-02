Carnevale a Bellizzi, tanti eventi per la gioia di grandi e piccini

A Bellizzi si accende il carnevale. La festa più amata dai bambini entrerà nel vivo da domenica 19 a martedì 21 febbraio.

Il programma

Si parte domenica 19 con il raduno dei carri, gruppi e mascherine in piazza Mercato. Dalle 11, invece, partirà la sfilata per le vie cittadine con la premiazione delle più belle mascherine del 2023 in piazza del Popolo. Martedì 21 febbraio, dalle 10 alle 13, animazione con gonfiabili per i bambini in piazza del Popolo.