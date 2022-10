Il fusillo felittese ritorna con l'evento "Sapori d'Autunno"

Prezzo non disponibile

Fine settimana all'insegna del fusillo felittese con l'evento "Sapori d'Autunno". Una piccola sagra del fusillo che si terrà il 22 ed il 23 ottobre a Felitto.

Il programma

L'evento si terrà in piazza Giustino Pecori a Felitto sabato 22 e domenica 23 ottobre in due fasce orarie: a pranzo dalle 12 ed a cena dalle 19. Un'occasione per riscoprire i sapori tradizionali felittesi e cilentani ed ammirare le bellezze del territorio.