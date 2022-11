Fra musica e tradizione: a Serre si festeggia festa del vino

"A Chiena”, evento firmato da Antonello Mercurio, ritorna nel Palazzo Ducale di Serre per due eventi in onore di San Martino e della Festa del Vino.

Gli appuntamenti

Il doppio appuntamento è per venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre. Il primo evento del programma, venerdì 11 novembre alle ore 21, nel palazzo ducale di Serre, vedrà in scena il Cafè Loti un trio con le corde, la voce e la tammorra di Nando Citarella, voce e corde arabe e mediorientali di Stefano Saletti, l’iraniano musicista (e pittore) Pejman Tadayon voce, saz, oud e percussioni. Al concerto si aggiunge una due giorni di workshop, dello stesso Nando Citarella, che prenderà il via proprio alle 15 di venerdì 11 novembre, nel palazzo ducale di Serre, per concludersi nella mattinata del giorno successivo, dal titolo “Canti di voci lontane e Terra madre”. Il Workshop sarà un'occasione per esplorare le origini antropologiche della "forza sanatrice" della musica nei rituali della tradizione popolare, sperimentando i ritmi di Tamurriate, Pizziche e Tarantelle, legate secondo l'abate gesuita Athanasius Kircher, legate al culto di Dioniso, pubblicando poi a Roma nel 1641 con il titolo De arte magnetica il risultato dei suoi studi sul tarantismo danze chiaroscurali, da ballare in equilibrio sulla sottile linea di confine tra gioia e dolore, tra salute e malattia, tra pazzia e ragione. "A Chiena" è un Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed eno-gastronomico di portata nazionale e internazionale