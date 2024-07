Le Giornate Shakesperiane: ultimi due appuntamenti a Fratte

La rassegna teatrale “Le giornate shakesperiane” si conclude con due imperdibili appuntamenti nell'area archeologica di Fratte. La mini rassegna, diretta da Antonello Ronga, ha già visto un grande successo nei primi due spettacoli svoltisi a Villa Guariglia. Ora, il 16 e 17 luglio, gli ultimi due spettacoli avranno luogo a Fratte, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Programma degli appuntamenti

16 Luglio, ore 21:00

Spettacolo: "Shakespeare in Love"

Luogo: Area Archeologica di Fratte

Regia: Gaetano Stella

Protagonisti: Allievi dell'Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi

Descrizione: Un gioco tra musica e teatro, dove i monologhi di Shakespeare si fondono con le note di canzoni pop moderne, creando un’esperienza scenica senza tempo. I monologhi da "Romeo e Giulietta", "Enrico IV", "Il mercante di Venezia" e "Sogno di una notte di mezza estate" si intrecciano con brani musicali, dimostrando la modernità di Shakespeare.



17 Luglio, ore 20:30



Concerto Pre-Evento: Michele Ricciardi

Protagonista: Michele Ricciardi, baritenore salernitano

Repertorio: Brani di Sinatra, Dean Martin, Bublé, Bocelli, Dorelli e altri

Ore 21:00

Spettacolo: "Sogno di una notte"

Luogo: Area Archeologica di Fratte

Regia: Antonello Ronga

Protagonisti: Allievi del Teatro Ridotto

Descrizione: Una messa in scena ispirata al celebre "Sogno di una notte di mezza estate". La rappresentazione esplora la mescolanza di realtà e sogno, amore e incubo, in un continuo susseguirsi di paradossi ed enigmi. L'amore è al centro della narrazione, inteso come folgorazione improvvisa e totale, con personaggi che abbandonano ogni razionalità per seguire il frutto della loro immaginazione.